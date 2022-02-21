Макрон сегодня встретится с Тихановской для обсуждения посредничества ОБСЕ

Сегодня, 29 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон планирует встречу со Светланой Тихановской. Об этом стало известно во время пресс-конференции в Вильнюсе.
Французский глава рассказал, что рассматривает предстоящую встречу как поддержку Тихановской, которая "продемонстрировала личное мужество", белорусских женщин, которые принимают участие в мирных протестах, и всего народа Беларуси.
По словам Макрона, он планирует подтвердить позицию Франции и ЕС о непризнании официальных итогов выборов в Беларуси и Александра Лукашенко как президента. Также глава государства хочет обсудить инициативу посредничества ОБСЕ в урегулировании политического кризиса в Беларуси.
"Франция всегда на стороне борцов за свободу, и нам нужно слышать демонстрантов, которые хотят свободы и демократии. Их мужество, особенно белорусских женщин, нас к этому обязывает", — подчеркнул президент Франции.
По его словам, белорусские власти должны прекратить незаконные аресты и практику депортации из страны членов Координационного совета. Французский лидер также призвал освободить незаконно арестованных митингующих.
Кроме того, Эммануэль Макрон заявил о необходимости скорейшего введения "необходимых санкций".
Ранее президент Франции сказал, что Александр Лукашенко должен добровольно покинуть пост президента Беларуси.
В ответ белорусский глава заявил, что Макрон должен был уйти в отставку два года назад. Он также назвал французского президента "незрелым" и намекнул на возможные "личные" проблемы из-за внимания к "одной из экс-кандидаток в президенты Беларуси".
Французский глава рассказал, что рассматривает предстоящую встречу как поддержку Тихановской, которая "продемонстрировала личное мужество", белорусских женщин, которые принимают участие в мирных протестах, и всего народа Беларуси.
По словам Макрона, он планирует подтвердить позицию Франции и ЕС о непризнании официальных итогов выборов в Беларуси и Александра Лукашенко как президента. Также глава государства хочет обсудить инициативу посредничества ОБСЕ в урегулировании политического кризиса в Беларуси.
"Франция всегда на стороне борцов за свободу, и нам нужно слышать демонстрантов, которые хотят свободы и демократии. Их мужество, особенно белорусских женщин, нас к этому обязывает", — подчеркнул президент Франции.
По его словам, белорусские власти должны прекратить незаконные аресты и практику депортации из страны членов Координационного совета. Французский лидер также призвал освободить незаконно арестованных митингующих.
Кроме того, Эммануэль Макрон заявил о необходимости скорейшего введения "необходимых санкций".
Ранее президент Франции сказал, что Александр Лукашенко должен добровольно покинуть пост президента Беларуси.
В ответ белорусский глава заявил, что Макрон должен был уйти в отставку два года назад. Он также назвал французского президента "незрелым" и намекнул на возможные "личные" проблемы из-за внимания к "одной из экс-кандидаток в президенты Беларуси".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии