Макрон сегодня встретится с Тихановской для обсуждения посредничества ОБСЕ

06:00 29 Сентябрь Киев, Украина

Сегодня, 29 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон планирует встречу со Светланой Тихановской. Об этом стало известно во время пресс-конференции в Вильнюсе.

Французский глава рассказал, что рассматривает предстоящую встречу как поддержку Тихановской, которая "продемонстрировала личное мужество", белорусских женщин, которые принимают участие в мирных протестах, и всего народа Беларуси.

По словам Макрона, он планирует подтвердить позицию Франции и ЕС о непризнании официальных итогов выборов в Беларуси и Александра Лукашенко как президента. Также глава государства хочет обсудить инициативу посредничества ОБСЕ в урегулировании политического кризиса в Беларуси.

"Франция всегда на стороне борцов за свободу, и нам нужно слышать демонстрантов, которые хотят свободы и демократии. Их мужество, особенно белорусских женщин, нас к этому обязывает", — подчеркнул президент Франции.

По его словам, белорусские власти должны прекратить незаконные аресты и практику депортации из страны членов Координационного совета. Французский лидер также призвал освободить незаконно арестованных митингующих.

Кроме того, Эммануэль Макрон заявил о необходимости скорейшего введения "необходимых санкций".

Ранее президент Франции сказал, что Александр Лукашенко должен добровольно покинуть пост президента Беларуси.

В ответ белорусский глава заявил, что Макрон должен был уйти в отставку два года назад. Он также назвал французского президента "незрелым" и намекнул на возможные "личные" проблемы из-за внимания к "одной из экс-кандидаток в президенты Беларуси". 