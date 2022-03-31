Макрон и Зеленский обсудили ситуацию на Донбассе и встречу в Нормандском формате
10:03 06 ноября Киев, Украина
Состоялся телефонный разговор лидеров Украины Владимира Зеленского и Франции Эмманюэля Макрона
, во время которого стороны обсудили, как соблюдаются Парижские договоренности, а также необходимость проведения встречи в Нормандском формате, как можно скорее.
Об этом рассказали в Офисе главы украинского государства.
"Режим тишины в целом соблюдается, хотя все еще продолжаются провокационные нарушения перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований. Важным результатом является отсутствие жертв среди мирного населения в результате боевых действий. В то же время из-за целенаправленной эскалации ситуации двое украинских военных погибли, еще двое были ранены",
- рассказал Зеленский
.
Президент Украины также сообщил, что несмотря на несколько взаимных освобождений удерживаемых лиц и прогресс в зоне боевых действий, много договоренностей лидеров Нормандской четверки до сих пор не выполняются - как, например, доступ Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ на временно оккупированную территорию.
"Макрон поддержал украинского коллегу в том, чтобы переговоры лидеров стран Нормандского формата состоялись как можно быстрее. Он также высоко оценил мирные инициативы Зеленского и усилия, которые прилагает Украина для разминирования на Донбассе и разведения войск. Глава французского государства заверил, что Украина может рассчитывать на его решимость в том, чтобы способствовать окончанию войны", - заявили у Зеленского.
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