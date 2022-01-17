Майские праздники привели к резкому падению темпов вакцинации

В связи с четырьмя выходными днями, темпы вакцинации в стране значительно снизились. За прошедшие сутки вакцинировано 919 человек, в 10 регионах не сделали ни одной прививки.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook во вторник, 4 мая.
По данным Степанова, с начала прививочной кампании в стране привили 756 022 человека, из них получили первую дозу – 756 020 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 290 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом).
Вакцинацию проводили 24 мобильные бригады по иммунизации и в 30 пунктах прививок. При этом в 10 регионах не привили ни одного человека. Это Винницкая, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская области.
По состоянию на 3 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 512 472 украинца.
В свою очередь СНБО информирует, что за сутки в Украине сделали 460 прививок препаратом AstraZeneca, 357 – вакциной Sinovac Biotech и 102 – препаратом Pfizer-BioNTech. При этом ни одного человека не вакцинировали повторно.
Количество COVID-прививок в Украине за сутки:
Киев - 157
Винницкая область - 0
Волынская область - 36
Днепропетровская область - 79
Донецкая область - 86
Житомирская область - 47
Закарпатская область - 38
Запорожская область - 20
Ивано-Франковская область - 0
Киевская область - 64
Кировоградская область - 20
Луганская область - 0
Львовская область - 0
Николаевская область - 174
Одесская область - 0
Полтавская область - 30
Ровенская область - 0
Сумская область - 24
Тернопольская область - 0
Харьковская область - 80
Херсонская область - 0
Хмельницкая область - 0
Черкасская область - 42
Черновицкая область - 22
Черниговская область - 0
По данным Степанова, с начала прививочной кампании в стране привили 756 022 человека, из них получили первую дозу – 756 020 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 290 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом).
Вакцинацию проводили 24 мобильные бригады по иммунизации и в 30 пунктах прививок. При этом в 10 регионах не привили ни одного человека. Это Винницкая, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская области.
По состоянию на 3 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 512 472 украинца.
В свою очередь СНБО информирует, что за сутки в Украине сделали 460 прививок препаратом AstraZeneca, 357 – вакциной Sinovac Biotech и 102 – препаратом Pfizer-BioNTech. При этом ни одного человека не вакцинировали повторно.
Количество COVID-прививок в Украине за сутки:
Киев - 157
Винницкая область - 0
Волынская область - 36
Днепропетровская область - 79
Донецкая область - 86
Житомирская область - 47
Закарпатская область - 38
Запорожская область - 20
Ивано-Франковская область - 0
Киевская область - 64
Кировоградская область - 20
Луганская область - 0
Львовская область - 0
Николаевская область - 174
Одесская область - 0
Полтавская область - 30
Ровенская область - 0
Сумская область - 24
Тернопольская область - 0
Харьковская область - 80
Херсонская область - 0
Хмельницкая область - 0
Черкасская область - 42
Черновицкая область - 22
Черниговская область - 0
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