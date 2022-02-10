Майкл Помпео: "Усилия России по вмешательству в выборы имеют давнюю историю"

07:30 28 Сентябрь Киев, Украина

В интервью телеканалу WISC-TV Майкл Помпео предьявил обвинения правительству России в попытках влияния на американский демократический процесс, уточнив, что "усилия России по вмешательству в выборы имеют давнюю историю".



"Это происходило в начале 2000-х годов, это случилось снова в 2016 году, это происходило на промежуточных выборах в 2018 году", - заявил Помпео.



Госсекретарь при этом подчеркнул, что в последнем случае администрация американского президента Дональда Трампа "защитила голос каждого". Помпео пообещал, что на будущих выборах главы государства власти сделают то же самое.



"Мы также ясно дали понять России, что подобное поведение является неприемлемым, и я уверен, что мы проведем надежные и безопасные выборы, где Россия не окажет влияния на результат", - заключил госсекретарь.



Американское разведсообщество пришло к выводу, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года с помощью соцсетей и взлома аккаунтов электронной почты лидеров Демократической партии, чтобы способствовать избранию Дональда Трампа.



Со своей стороны Трамп отверг все обвинения. Россия также отрицает вмешательство в выборы 2016 года.