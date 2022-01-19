Майк Помпео заявил о возможном введении дополнительных санкций против Беларуси

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что:«США в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают введение дополнительных целенаправленных санкций для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси».
Госсекретарь США напомнил властям Беларуси об их «ответственности за безопасность Колесниковой и других несправедливо задержанных лиц».
Вашингтон призывает Минск «прекратить насилие по отношению к собственному народу, освободить всех несправедливо задержанных, включая гражданина США Виталия Шклярова, и начать конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества».
Утром 7 сентября стало известно, что члена президиума Координационного совета Марию Колесникову посадили в микроавтобус в Минске и увезли в неизвестном направлении. Пресс-секретарь совета Антон Родненков стал выяснять, где находится Колесникова, — вскоре его телефон стал недоступен. Также перестал выходить на связь исполнительный секретарь совета Иван Кравцов.
На следующий день в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Мария Колесникова вместе с Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым проходила пограничный контроль на белорусско-украинской границе.
Вскоре появилась информация, что Родненков и Кравцов пересекли белорусскую границу, а Марию Колесникову задержали. В Госпогранслужбе Украины подтвердили, что мужчины прибыли в Украину. Сейчас они находятся в Киеве.
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Колесникову задержали белорусские спецслужбы на территории Беларуси и что она «сделала так, что юридически ее не могли направить с территории Беларуси на территорию Украины», — порвала свой паспорт.
В штабе бывшего кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико заявили, что Колесникова может находиться в Мозырском погранотряде Гомельской области.
Родненков и Кравцов считают, что 7 сентября ее весь день удерживали в КГБ. На пресс-конференции они рассказали, что их задержали возле дома Колесниковой, угрожали уголовной ответственностью и предлагали покинуть Беларусь вместе с оппозиционером.
Госсекретарь США напомнил властям Беларуси об их «ответственности за безопасность Колесниковой и других несправедливо задержанных лиц».
Вашингтон призывает Минск «прекратить насилие по отношению к собственному народу, освободить всех несправедливо задержанных, включая гражданина США Виталия Шклярова, и начать конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества».
Утром 7 сентября стало известно, что члена президиума Координационного совета Марию Колесникову посадили в микроавтобус в Минске и увезли в неизвестном направлении. Пресс-секретарь совета Антон Родненков стал выяснять, где находится Колесникова, — вскоре его телефон стал недоступен. Также перестал выходить на связь исполнительный секретарь совета Иван Кравцов.
На следующий день в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Мария Колесникова вместе с Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым проходила пограничный контроль на белорусско-украинской границе.
Вскоре появилась информация, что Родненков и Кравцов пересекли белорусскую границу, а Марию Колесникову задержали. В Госпогранслужбе Украины подтвердили, что мужчины прибыли в Украину. Сейчас они находятся в Киеве.
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Колесникову задержали белорусские спецслужбы на территории Беларуси и что она «сделала так, что юридически ее не могли направить с территории Беларуси на территорию Украины», — порвала свой паспорт.
В штабе бывшего кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико заявили, что Колесникова может находиться в Мозырском погранотряде Гомельской области.
Родненков и Кравцов считают, что 7 сентября ее весь день удерживали в КГБ. На пресс-конференции они рассказали, что их задержали возле дома Колесниковой, угрожали уголовной ответственностью и предлагали покинуть Беларусь вместе с оппозиционером.
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