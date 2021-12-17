Майдан: 300 предпринимателей вышли с акцией протеста

"Под Кабинетом Министров мы будем требовать от правительства принять меры. Кабинет Министров может срочно разработать и внести законопроекты, которые решат судьбу упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Эти законопроекты могут внести изменения и в закон о рыночный надзор, освободив нас от повинности иметь первичную документацию, которой априори нет у микропредпринимателей", - отметили организаторы.