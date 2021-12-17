Майдан: 300 предпринимателей вышли с акцией протеста

Более 300 представителей малого и среднего бизнеса собрались на Майдане Незалежности в Киеве. Основное требование участников акции: создание упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, а также отмена локдауна для бизнеса.
В частности, по словам организаторов, они планируют с Майдана пойти к КГГА, чтобы выразить недовольство к мэру Виталию Кличко.
Далее протестующие планируют пойти к Офису Президента и выразить "недовольство в части уничтожения микропредпринимательства", а под Кабмином они будут в формате "свободного микрофона" выступать и проводить свой митинг.
В частности, по словам организаторов, они планируют с Майдана пойти к КГГА, чтобы выразить недовольство к мэру Виталию Кличко.
Далее протестующие планируют пойти к Офису Президента и выразить "недовольство в части уничтожения микропредпринимательства", а под Кабмином они будут в формате "свободного микрофона" выступать и проводить свой митинг.
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