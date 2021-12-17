Майдан: 300 предпринимателей вышли с акцией протеста

10:46 22 Март Киев, Украина

Более 300 представителей малого и среднего бизнеса собрались на Майдане Незалежности в Киеве. Основное требование участников акции: создание упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, а также отмена локдауна для бизнеса.

В частности, по словам организаторов, они планируют с Майдана пойти к КГГА, чтобы выразить недовольство к мэру Виталию Кличко.

Далее протестующие планируют пойти к Офису Президента и выразить "недовольство в части уничтожения микропредпринимательства", а под Кабмином они будут в формате "свободного микрофона" выступать и проводить свой митинг.
 
Фото: Протесты предпринимателей на Майдане 01
Фото: Протесты предпринимателей на Майдане 02
 
"Под Кабинетом Министров мы будем требовать от правительства принять меры. Кабинет Министров может срочно разработать и внести законопроекты, которые решат судьбу упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Эти законопроекты могут внести изменения и в закон о рыночный надзор, освободив нас от повинности иметь первичную документацию, которой априори нет у микропредпринимателей", - отметили организаторы.