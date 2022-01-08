МАГАТЭ не будет разговаривать с РФ о ядерных объектах на оккупированных территориях

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси во время его первого за 10 лет визита в Украину.
Во время переговоров Гросси заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет разговаривать относительно всех ядерных объектов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма только с Украиной.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Отмечается, что стороны обсудили применение гарантий МАГАТЭ ко всем ядерным объектам на территории Украины, в частности на временно оккупированных территориях, в соответствии с соглашением между Украиной и Агентством.
Во время переговоров Гросси заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет разговаривать относительно всех ядерных объектов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма только с Украиной.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Отмечается, что стороны обсудили применение гарантий МАГАТЭ ко всем ядерным объектам на территории Украины, в частности на временно оккупированных территориях, в соответствии с соглашением между Украиной и Агентством.
Собеседники отдельно обсудили возможности увеличения представительства Украины в Секретариате МАГАТЭ с особым акцентом на обеспечении равных прав и возможностей мужчин и женщин.
Гендиректор МАГАТЭ также выразил заинтересованность в участии украинских представительниц науки и студенток в исследовательско-стажировочной программе МАГАТЭ им. Марии Склодовской-Кюри.
Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов международной повестки дня и положительно отметили высокий уровень взаимодействия Украины и МАГАТЭ в широком спектре вопросов двустороннего сотрудничества: от преодоления пандемии COVID-19 в государстве до лечения онкологических заболеваний.
Министр выразил благодарность МАГАТЭ за многолетнюю поддержку усилий правительства Украины по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы. Генеральный директор заверил, что Агентство будет продолжать это успешное сотрудничество и в дальнейшем.
Как сообщалось, глава МАГАТЭ находится с рабочим визитом в Украине впервые за 10 лет по приглашению премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) - международная межправительственная научно-техническая организация, в которую входят 172 государства.
Украина является членом Агентства с момента его создания в 1957 году.
С 1990 года МАГАТЭ предоставило около 16 млн. долл. на реализацию проектов чернобыльской проблематики в Украине.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии