МАГАТЭ не будет разговаривать с РФ о ядерных объектах на оккупированных территориях

07:11 27 Апрель Киев, Украина





Во время переговоров Гросси заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет разговаривать относительно всех ядерных объектов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма только с Украиной.



Об этом сообщает пресс-служба МИД.



Отмечается, что стороны обсудили применение гарантий МАГАТЭ ко всем ядерным объектам на территории Украины, в частности на временно оккупированных территориях, в соответствии с соглашением между Украиной и Агентством. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси во время его первого за 10 лет визита в Украину.Во время переговоров Гросси заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет разговаривать относительно всех ядерных объектов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма только с Украиной.Об этом сообщает пресс-служба МИД.Отмечается, что стороны обсудили применение гарантий МАГАТЭ ко всем ядерным объектам на территории Украины, в частности на временно оккупированных территориях, в соответствии с соглашением между Украиной и Агентством.

«Рафаэль Мариано Гросси подтвердил четкую позицию: МАГАТЭ будет разговаривать только с Украиной относительно всех ядерных объектов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма, поскольку признает только суверенитет нашего государства над ними», - говорится в сообщении.

Собеседники отдельно обсудили возможности увеличения представительства Украины в Секретариате МАГАТЭ с особым акцентом на обеспечении равных прав и возможностей мужчин и женщин.



Гендиректор МАГАТЭ также выразил заинтересованность в участии украинских представительниц науки и студенток в исследовательско-стажировочной программе МАГАТЭ им. Марии Склодовской-Кюри.



Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов международной повестки дня и положительно отметили высокий уровень взаимодействия Украины и МАГАТЭ в широком спектре вопросов двустороннего сотрудничества: от преодоления пандемии COVID-19 в государстве до лечения онкологических заболеваний.



Министр выразил благодарность МАГАТЭ за многолетнюю поддержку усилий правительства Украины по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы. Генеральный директор заверил, что Агентство будет продолжать это успешное сотрудничество и в дальнейшем.



Как сообщалось, глава МАГАТЭ находится с рабочим визитом в Украине впервые за 10 лет по приглашению премьер-министра Дениса Шмыгаля.



Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) - международная межправительственная научно-техническая организация, в которую входят 172 государства.



Украина является членом Агентства с момента его создания в 1957 году.



С 1990 года МАГАТЭ предоставило около 16 млн. долл. на реализацию проектов чернобыльской проблематики в Украине.