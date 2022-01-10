Лживые заявления Путина по ЧВК Вагнера возмутили Госдеп США

По сообщению Голоса Америки, в Государственном департаменте США возмущены лживыми заявлениями президента РФ Владимира Путина.
Напомним, что на днях заявил глава Кремля по поводу задержания «33 россиян» в Беларуси на телеканале Россия-24.
Путин отметил, что людей "втемную использовали" чтобы переместить на территорию Беларуси.
Пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что задержание в Беларуси боевиков российской ЧВК Вагнера является операцией спецслужб Украины и США.
Ортагус также отметила, что США поддерживают право народа Беларуси избирать своих лидеров на "действительно свободных и честных выборах с независимыми наблюдателями, и за пределами ненадлежащего влияния российских спецслужб".
Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов задержали под Минском 33 гражданина России. Оказалось, что это бойцы российской ЧВК Вагнера. Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от России разъяснить ситуацию с задержанными, а не "пытаться оправдаться за свои грязные намерения".
Позже он сменил риторику в адрес России. Уже 9 августа Лукашенко сказал, что договорился с Путиным по вагнеровцам, отметив, что Беларусь и Россия всегда будут вместе.
Ранее в украинском МИД заявили, что Украина не вмешивалась, не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси.
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