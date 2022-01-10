Лживые заявления Путина по ЧВК Вагнера возмутили Госдеп США

По сообщению Голоса Америки, в Государственном департаменте США возмущены лживыми заявлениями президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что на днях заявил глава Кремля по поводу задержания «33 россиян» в Беларуси на телеканале Россия-24.

"Это операция украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса, наблюдатели, люди хорошо информированные теперь даже не скрывают это", - сказал российский президент, комментируя данную ситуацию.

Путин отметил, что людей "втемную использовали" чтобы переместить на территорию Беларуси.

Пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что задержание в Беларуси боевиков российской ЧВК Вагнера является операцией спецслужб Украины и США.

"Эти истории отвлекают внимание от настоящей проблемы, которая заключается в том, что Россия использует эти силы для сокрытия собственных настойчивых усилий поставить правительства других стран в неудобное положение, усилить раздор внутри стран, поддержать автократов, и вообще сеять хаос, чтобы дать России возможность влиять на события глобально", - сказала она.

Ортагус также отметила, что США поддерживают право народа Беларуси избирать своих лидеров на "действительно свободных и честных выборах с независимыми наблюдателями, и за пределами ненадлежащего влияния российских спецслужб".

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов задержали под Минском 33 гражданина России. Оказалось, что это бойцы российской ЧВК Вагнера. Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от России разъяснить ситуацию с задержанными, а не "пытаться оправдаться за свои грязные намерения".

Позже он сменил риторику в адрес России. Уже 9 августа Лукашенко сказал, что договорился с Путиным по вагнеровцам, отметив, что Беларусь и Россия всегда будут вместе.

Ранее в украинском МИД заявили, что Украина не вмешивалась, не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси.