Лжеминерам теперь грозит от 4 до 8 лет тюрьмы

16:33 25 Март Киев, Украина

Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в четверг, 25 марта.



Что грозит лжеминерам

Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если заведомо ложное сообщение касается критически важных объектов инфраструктуры или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений (такое деяние наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет).



Целью этого документа является существенное уменьшение количества заведомо ложных сообщений о минировании объектов и обеспечение экономии материальных и других ресурсов органов государственной власти, задействованных для проверки ложной информации. Ведь, по данным Национальной полиции Украины, за 2019 год следователи начали досудебное расследование около 2 тыс. уголовных преступлений, предусмотренных статьей 259 Уголовного кодекса Украины, что вдвое больше, чем в 2018 году. А с января по март 2020 года начато 213 уголовных производств по указанной статье. При этом нередко одновременно сообщается о минировании десятков объектов.



Кроме того, статья 259 Уголовного кодекса Украины дополнена примечанием, которым определяется термин «критически важные объекты инфраструктуры», употребляемый в значении, определенном Законом Украины «Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины».

При этом исключена норма о конфискации имущества лиц, которые будут признаны виновными в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан.



Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.