Люди срочно возвращаются из Крыма – на границе образовалась очередь

07:34 09 Август Киев, Украина

Новости Крыма: Как написал сегодня в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, люди в срочном порядке покидают Крым. Буквально за сутки на контрольном пункте Каланчак создалась большая очередь из желающих выехать на материковую Украину. Граждане, которые до сегодня находились на аннексированном полуострове, опасаются, что не смогут вернуться домой до конца лета.

Он заявил, что в очереди со стороны аннексированного полуострова находятся около 300 человек, однако она постоянно пополняется.

"Причина - вчерашнее (8 августа) решение Кабмина Украины о временных ограничениях пересечения пунктов пропуска с временно оккупированным Крымом. Люди, которые въехали в Крым с материковой части Украины, как и жители Крыма, которые собирались по делам посетить материк, боятся оказаться закупоренными в Крыму", - написал Чубаров.

При этом, добавил глава Меджлиса, пограничники с крымской стороны не спешат с оформлением документов.

Напомним, с 8 часов утра 9 августа до конца лета админграница Украины с Крымом будет закрыта согласно решению Кабмина в связи с эпидемией COVID-19.

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