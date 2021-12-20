"Люблинский треугольник" - инструмент противостояния агрессии России

19:41 05 Август Киев, Украина

Объединение трех стран в "Люблинский треугольник" даст возможность эффективно противостоять дезинформативным и прочим методам агрессии России.

Об это сказал Глава МИД Дмитрий Кулеба

"Мы сможем эффективно противостоять агрессивной российской политике, так как все три страны не имеют иллюзий относительно действий и намерений Кремля. Не только в военном измерении, но и в измерении дезинформации и всех сопутствующих методов агрессии", – сказал Кулеба.

Глава МИД выделяет отдельными блоками экономическое и военное взаимодействие

"Отдельный блок взаимодействия – это торговля, инвестиции и инфраструктурные проекты. Три страны, которые имеют выход к трем морям, 83 миллиона населения, почти 770 миллиардов долларов совокупного ВВП и 981 тысяча квадратных километров территории, имеют огромный экономический и политический потенциал", – подчеркнул министр иностранных дел.

Кулеба подчеркнул, что три стран-участниц уже объединяют ассамблея трех парламентов и совместное военное подразделение. Литовско-польско-украинской бригады на 3,5 тысячи военнослужащих. А потому, по словам министра, "Люблинский треугольник" – это не очередная политическая декларация для красного словца.