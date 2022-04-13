Ляшко о вакцинации бустерной дозой: скажут делать, значит, будем делать

10:10 15 июля Киев, Украина

Исследования эффективности бустерной третьей дозы вакцины от коронавируса и темпы вакцинации в третьих странах, покажут, что делать дальше. Проводить повторную вакцинацию, сделать бустерную дозу или вообще остановиться на первых двух дозах.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, в Минздраве готовятся к вероятности такого развития событий.
"В приоритете, чтобы хотя бы один курс получили большинство украинцев. Но мы осознаем, что если будут реальные данные и рекомендации проводить второй комплекс прививок, то те украинцы, которые проактивно настроены относительно вакцинации, 100% придут и сделают прививку", - рассказал министр.
Ляшко отметил, что если будут исследования о том, что действительно нужно делать третью бустерную дозу, в Украине тоже ее будут делать.

"Ведь сейчас возможны несколько вариантов: повторный курс из двух прививок или третья бустерная доза. Будем наблюдать.Поэтому не делаем предварительных заявлений, поскольку нет еще четкого понимания, что будет дальше", - добавил он.