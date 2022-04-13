Ляшко о вакцинации бустерной дозой: скажут делать, значит, будем делать

10:10 15 июля Киев, Украина

Исследования эффективности бустерной третьей дозы вакцины от коронавируса и темпы вакцинации в третьих странах, покажут, что делать дальше. Проводить повторную вакцинацию, сделать бустерную дозу или вообще остановиться на первых двух дозах.



Об этом заявил министр здравоохранения



По его словам, в Минздраве готовятся к вероятности такого развития событий. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко По его словам, в Минздраве готовятся к вероятности такого развития событий.

"В приоритете, чтобы хотя бы один курс получили большинство украинцев. Но мы осознаем, что если будут реальные данные и рекомендации проводить второй комплекс прививок, то те украинцы, которые проактивно настроены относительно вакцинации, 100% придут и сделают прививку", - рассказал министр.