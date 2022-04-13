Ляшко о вакцинации бустерной дозой: скажут делать, значит, будем делать

Исследования эффективности бустерной третьей дозы вакцины от коронавируса и темпы вакцинации в третьих странах, покажут, что делать дальше. Проводить повторную вакцинацию, сделать бустерную дозу или вообще остановиться на первых двух дозах.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, в Минздраве готовятся к вероятности такого развития событий.
Ляшко отметил, что если будут исследования о том, что действительно нужно делать третью бустерную дозу, в Украине тоже ее будут делать.
"Ведь сейчас возможны несколько вариантов: повторный курс из двух прививок или третья бустерная доза. Будем наблюдать.Поэтому не делаем предварительных заявлений, поскольку нет еще четкого понимания, что будет дальше", - добавил он.
"Ведь сейчас возможны несколько вариантов: повторный курс из двух прививок или третья бустерная доза. Будем наблюдать.Поэтому не делаем предварительных заявлений, поскольку нет еще четкого понимания, что будет дальше", - добавил он.
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