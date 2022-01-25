Ляшко назвал сроки вакцинации второй дозой по каждой из вакцин

Во второй половине мая мобильные бригады начнут активную вакцинацию украинцев второй дозой ковид-вакцины.
Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в пятницу, 7 мая.
Он также сообщил, что со следующей недели Минздрав начнет осуществлять визиты в регионы с целью контроля за вакцинацией.
Также Ляшко рассказал, сколько прививок сделали различными вакцинами.
"Прививку вакциной AstraZeneca Covishield получили 480,564 тыс. человек, вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech – 67,143 тыс. человек, вакциной Pfizer – 48,774 тыс. человек, вакциной AstraZeneca SKBio – 225,289 тыс. человек", - уточнил он.
"Прививку вакциной AstraZeneca Covishield получили 480,564 тыс. человек, вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech – 67,143 тыс. человек, вакциной Pfizer – 48,774 тыс. человек, вакциной AstraZeneca SKBio – 225,289 тыс. человек", - уточнил он.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии