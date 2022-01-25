Ляшко назвал сроки вакцинации второй дозой по каждой из вакцин

10:54 07 Май Киев, Украина

Во второй половине мая мобильные бригады начнут активную вакцинацию украинцев второй дозой ковид-вакцины.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в пятницу, 7 мая.

"В частности, CoviShield, которым начали прививать 24 февраля, интервал между первым и вторым сроком 12 недель, поэтому вторая прививка должна начаться 19 мая. Вакциной CoronaVac начали прививку 13 апреля, интервал 28 дней, поэтому вторая прививка должна начаться 11 мая. И вакциной Pfizer - начали 18 апреля, интервал 21 день, поэтому вторая прививка должна начаться 9 мая", - рассказал Ляшко.

Он также сообщил, что со следующей недели Минздрав начнет осуществлять визиты в регионы с целью контроля за вакцинацией.

"Со следующей недели начнутся мониторинговые визиты по областям Украины, целью которых является проанализировать состояние проведения вакцинальной кампании. Поскольку очень часто появляются сообщения или об отказе делать прививку без декларации, или о вакцинации людей, которые не предусмотрены дорожной картой. Каждый конкретный случай нарушения алгоритмов будет рассматриваться в Минздраве", - сказал замминистра.

Также Ляшко рассказал, сколько прививок сделали различными вакцинами.



"Прививку вакциной AstraZeneca Covishield получили 480,564 тыс. человек, вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech – 67,143 тыс. человек, вакциной Pfizer – 48,774 тыс. человек, вакциной AstraZeneca SKBio – 225,289 тыс. человек", - уточнил он.