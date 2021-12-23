Лукашенко: «Надо связаться с Путиным» или «Путин, введи войска»?

Агрессорские планы Кремля могут достичь своей цели в Беларуси. Совсем не так давно Беларусь отстояла свой суверенитет, отказавшись от территориального слияния с Россией. Зачем же теперь президент Беларуси уповает на помощь Большого брата? Как быстро Москва успокоила его негодование по поводу задержанных боевиков.

Сегодня Александр Лукашенко сделал заявление о том, что для спасения страны хочет связаться с Путиным.

Нет, ни угроза Союзному государству, ни чьи-либо проблемы не интересуют Путина. В его планах тупо использовать эту территорию для присоединения к РФ Калининградского анклава и лишить Прибалтику поддержки НАТО.

Сам Кремль назвал разыгранную операцию с Лукашенко «тактикой политического айкидо». Шантажом и запугиванием Путину удалось подмять Лукашенко, как в свое время Януковича. Только слепой не видит этих отработанных приемов захватчика.

Потому все слова президента Беларуси, которые изложены ниже, звучат под дирижерскую палку Москвы.

"Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что речь идет не только о защите Беларуси, но и всего Союзного государства, а также о примере другим.

"Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому в нас так вцепились", - заявил Лукашенко.

По его словам, за мирными акциями кроются попытки организовать "цветную революцию".

"Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства", - подчеркнул Лукашенко.

Он также сообщил о большом количестве фейковой информации и постановочных кадров о ситуации в стране.

Накануне Лукашенко призвал белорусов "не высовываться на улицы" и дать властям "навести порядок, разобраться с теми, кто приехал".

Напомним, на воскресенье в Беларуси анонсировали всеобщий марш достоинства, который должен стать самым масштабным в истории страны.