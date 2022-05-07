Локдаун в Украине не может угрожать зарубежному отдыху

Дмитрий Кулеба уверен, что закрывать международные аэропорты нет смысла и в случае дискуссии на эту тему, министр будет поддерживать позицию нецелесообразности запрета на въезд в Украину.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.
"Было бы с моей стороны некорректно по отношению к коллегам по правительству, которые непосредственно отвечают за вопросы локдауна, лезть "поперед батька в пекло", комментировать коллегиальное решение, которое еще не принято.
Вопрос локдауна впервые мы обсудили буквально в прошлый понедельник. Есть разные сценарии. Но моя позиция как министра иностранных дел заключается в том, что в случае введение локдауна я считаю нецелесообразным вводить запрет на въезд иностранцев в Украину и закрывать аэропорты, как мы делали это весной.
Объясню логику. Весной вируса в стране еще не было, и задача была в том, чтобы перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины. Тогда имело смысл закрытие аэропортов и запрет на въезд иностранцев. Сейчас ситуация отличается. Вирус уже внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным, и во время дискуссий о локдауне буду отстаивать эту позицию.
Моя позиция как министра иностранных дел — закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно. И сейчас локдаун зарубежному отдыху не грозит. Локдаун – это то решение, которое правительство должно принимать коллегиально, поэтому, безусловно, будем искать максимально сбалансированное решение", - рассказал Кулеба.
"Было бы с моей стороны некорректно по отношению к коллегам по правительству, которые непосредственно отвечают за вопросы локдауна, лезть "поперед батька в пекло", комментировать коллегиальное решение, которое еще не принято.
Вопрос локдауна впервые мы обсудили буквально в прошлый понедельник. Есть разные сценарии. Но моя позиция как министра иностранных дел заключается в том, что в случае введение локдауна я считаю нецелесообразным вводить запрет на въезд иностранцев в Украину и закрывать аэропорты, как мы делали это весной.
Объясню логику. Весной вируса в стране еще не было, и задача была в том, чтобы перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины. Тогда имело смысл закрытие аэропортов и запрет на въезд иностранцев. Сейчас ситуация отличается. Вирус уже внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным, и во время дискуссий о локдауне буду отстаивать эту позицию.
Моя позиция как министра иностранных дел — закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно. И сейчас локдаун зарубежному отдыху не грозит. Локдаун – это то решение, которое правительство должно принимать коллегиально, поэтому, безусловно, будем искать максимально сбалансированное решение", - рассказал Кулеба.
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