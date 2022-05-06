Локдаун в Украине: Кабмин утвердил официальную дату

16:21 09 декабря Киев, Украина

В ходе заседания Кабинета Министров в среду, 9 декабря была утверждена официальная дата введения жесткого карантина.





Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С 8 по 24 января в Украине будут введены усиленные новые ограничения, назовем их зимними каникулами, чтобы не допустить новой волны заболевания", - заявил Шмыгаль.

"До конца года осталось три недели. Поэтому правительство решило не вводить карантин. В то же время сегодня мы утвердим ограничения на следующий год", - сказал он.

Список ограничений:

ограничение функционирования кафе, ресторанов и баров. Возможна только работа по доставке и прием заказов на вынос;

запрет работы театров, кинотеатров, фитнесс-клубов, спортзалов, магазинов непродовольственных товаров, торгово-развлекательных центров;

запрет работы заведений образования, помимо детских садов.

"Принятие постановления об усиленных карантинных ограничениях мы вынуждены будем принять на внеочередном заседании Кабинета Министров, которое будет объявлено сразу после завершения очередного. То есть мы не будем прерываться. Я попрошу всех членов Кабинета Министров и приглашенных оставаться с нами, поскольку технологически это решение должно быть вынесено на следующее заседание", - заявил Шмыгаль.