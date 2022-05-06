Локдаун в Украине: Кабмин утвердил официальную дату

запрет работы заведений образования, помимо детских садов.
"Принятие постановления об усиленных карантинных ограничениях мы вынуждены будем принять на внеочередном заседании Кабинета Министров, которое будет объявлено сразу после завершения очередного. То есть мы не будем прерываться. Я попрошу всех членов Кабинета Министров и приглашенных оставаться с нами, поскольку технологически это решение должно быть вынесено на следующее заседание", - заявил Шмыгаль.
По его словам, жесткий карантин должен длиться от 15 до 21 дня, чтобы привести к разрыву цепочки в распространении коронавируса.
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