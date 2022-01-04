Литвиненко, Скрипаль, Навальный... Кто следующий?

После двух суток в омской больнице, наконец, удалось вырвать Алексея Навального из рук российских докторов. Несмотря на всевозможные утверждения о диагнозе и ходе заболевания, версия отравления остается на поверхности. Тем более, для режима Путина это уже отработанный вариант устранения оппозиционеров. Тайные лаборатории продолжают трудиться над оружием мести хозяина Кремля. Стоит вспомнить Александра Литвиненко, семью Скрипалей. Путинская команда не изощряется в методах устранения неугодных хозяину людей.

В эти дни исполняется 80 лет со дня устранения неугодного прежнему хозяину Кремля Сталину оппозиционера Троцкого. Да, меняются орудия убийства, но маниакальные повадки остаются те же.

По мнению экс-разведчика КГБ Юрия Швеца, который не сомневается в отравлении Навального, устранение оппозиционного лидера есть не что иное, как спецоперация ФСБ. Таким образом, президент РФ Путин пытается лишить недовольных граждан лидера, способного возглавить массовые протесты.

Сегодня судно Bombardier Challenger 604 прибыло в Берлин из Омска в 8.47 по местному времени. В Германию Навального доставили на лечение. На борту вместе с ним находится его жена Юлия.

Будем верить, что с момента приземления самолета в аэропорту Берлина, для российского политика Алексея Навального появилась надежда выжить.

Напомним, что ранее был назван предварительный диагноз состояния Навального. Резкое понижение уровня сахара в крови могло вызвать нарушение обмена веществ, что и привело к ухудшению состояния здоровья Навального, говорят врачи.

Также сообщалось, что в МВД РФ пояснили наличие химиката в анализах Навального. Концентрацию обнаруженного вещества в крови пострадавшего установить невозможно, отметили в полиции.