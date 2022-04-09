Лето, жара, пляж: за неделю на водоемах страны погибли 94 человека

Только в течение минувшей недели на водоемах страны погибли 94 человека, еще 10 погибли во время пожаров.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 754 чрезвычайных событий. В результате принятых спасателями мер спасены 65 человек.
Ликвидировано 1 тыс. 198 пожаров, спасены во время пожаров 20 человек и не допущено уничтожение огнем 386 зданий и 36 ед. техники. Во время пожаров погибли 10 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 837 тыс. грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 266 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 3 тыс. 222 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погибли 94 человека.
С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 754 чрезвычайных событий. В результате принятых спасателями мер спасены 65 человек.
Ликвидировано 1 тыс. 198 пожаров, спасены во время пожаров 20 человек и не допущено уничтожение огнем 386 зданий и 36 ед. техники. Во время пожаров погибли 10 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 837 тыс. грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 266 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 3 тыс. 222 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погибли 94 человека.
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