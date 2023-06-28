Лещенко сообщил о сборе подписей за отставку Авакова

По одной из версий сотрудников полиции перестрелка в Броварах имела под собой вполне реальные политические мотивы. Подтверждение этой версии сегодня в своем телеграам канале выдал Лешенко.
Как оказалось инициатором подписей стали депутаты от «Слуги народа» с неоднозначным партийным прошлым. Представители партии «ЕС» предпочитают не светиться и пока отмалчиваются.
"Среди подписантов -" слуги "Чернов, Васильев, Богуцкая, Шевченко, Подгорная, Бондарь, Брагарь, Жмеренецкий. Сбор подписей продолжается. Пока отмалчивается партия Порошенко" Европейская солидарность ", - пишет Лещенко
При этом надо признать, что и сама по себе эта акция носит сугубо политический характер. Уволить министра возможно только по представлению премьер-министра, поскольку в Украине действует модель коалиционного правительства. В прошлом созыве Совета наш антикоррупционный комитет (и я в том числе) еще в 2015 году внес постановление об отставке Авакова, однако оно так и не было вынесено на голосование. ", - говорится в сообщении.
Напомним, что Зеленский утвердил состав Нацсовета антикоррупционной политики.
Как оказалось инициатором подписей стали депутаты от «Слуги народа» с неоднозначным партийным прошлым. Представители партии «ЕС» предпочитают не светиться и пока отмалчиваются.
"Среди подписантов -" слуги "Чернов, Васильев, Богуцкая, Шевченко, Подгорная, Бондарь, Брагарь, Жмеренецкий. Сбор подписей продолжается. Пока отмалчивается партия Порошенко" Европейская солидарность ", - пишет Лещенко
При этом надо признать, что и сама по себе эта акция носит сугубо политический характер. Уволить министра возможно только по представлению премьер-министра, поскольку в Украине действует модель коалиционного правительства. В прошлом созыве Совета наш антикоррупционный комитет (и я в том числе) еще в 2015 году внес постановление об отставке Авакова, однако оно так и не было вынесено на голосование. ", - говорится в сообщении.
Напомним, что Зеленский утвердил состав Нацсовета антикоррупционной политики.
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