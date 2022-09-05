Лекарства для онкобольных станут доступнее

Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины опубликовала информацию об сервисе «Лекарства для онкобольных - Подпишись на жизнь». Открытие проекта приурочено к Всемирному дню борьбы против рака 4 февраля и Международному дню онкобольного ребенка. Сервис начнет свою работу 15 февраля 2021 года.

Сервис поможет сделать лечение для пациентов с онкологией доступным и уменьшить количество украинцев, отказывающихся от лечения. Инициаторы сервиса - ОО «Лекарства Контроль» при финансовой поддержке Международного фонда «Возрождение». По данным Национального канцер-реестра Украины 373 украинца ежедневно узнают онкологический диагноз. Каждый 6-й украинец отказывается от обращения к врачу из-за высокой стоимости лечения (17,7%) по данным Индекс Здоровья.

«Часто пациенты с онкологией, получив отказ в препарате, не надеются получить препараты на следующие курсы лечения бесплатно. Они собирают средства на препараты или вообще отказываются от лечения. Сервис «Лекарства для онкобольных - Подпишись на жизнь» будет показывать пациентам, как можно получить назначенные препараты безвозмездно», - отмечает председатель ОО "Лекарства Контроль" Наталья Гуран.

Сайт Лекарства для онкобольных отображает лекарства, которые закупаются за государственный счет по направлению онкологические и онкогематологические заболевания, а также лекарства из Национального перечня основных лекарственных средств. Кроме того, на сайте можно настроить уведомления и получать информацию о поступлении назначенных препаратов в выбранный регион.