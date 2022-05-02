Кузин: в Украине от коронавируса вакцинирована большая часть педагогов

До начала учебного года остался ровно месяц, а количество вакцинированных педагогов уже перешагнуло экватор. Ближе к осени темпы вакцинации педагогов только ускорятся, так как сейчас многие из них находятся в отпусках.
Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, комментируя установленное правительством требование, при котором школы в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах смогут работать, только если будет 80% привитого персонала.
"Сейчас 51 процент педагогов уже вакцинирован, и те, кто не вакцинировался, обычно не отказывались, а люди находились в отпусках, потому что это лето. Надеемся, что эти 30 процентов, которые нужны для открытия школ успеют вакцинировать за август и мы сможем открывать все школы 1 сентября", - сказал он.
Кузин пояснил, что этот порог установили для защиты самих педагогов. В других странах вспышки дельта-штамма коронавируса в школах происходили в основном именно среди персонала, а не учеников.
"Сейчас 51 процент педагогов уже вакцинирован, и те, кто не вакцинировался, обычно не отказывались, а люди находились в отпусках, потому что это лето. Надеемся, что эти 30 процентов, которые нужны для открытия школ успеют вакцинировать за август и мы сможем открывать все школы 1 сентября", - сказал он.
Кузин пояснил, что этот порог установили для защиты самих педагогов. В других странах вспышки дельта-штамма коронавируса в школах происходили в основном именно среди персонала, а не учеников.
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