Кузин: в Украине от коронавируса вакцинирована большая часть педагогов

11:58 30 июля Киев, Украина

До начала учебного года остался ровно месяц, а количество вакцинированных педагогов уже перешагнуло экватор. Ближе к осени темпы вакцинации педагогов только ускорятся, так как сейчас многие из них находятся в отпусках.