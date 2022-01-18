Кулеба ждет реакции советников "четверки" на срыв перемирия на Донбассе

Встреча на уровне советников лидеров стран нормандской четверки остается в силе и на нее будет вынесен вопрос гибели украинских военных на Донбассе. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщил глава МИД Укроаины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов.
"По состоянию на сейчас встреча советников остается в графике, и к ней Украина очень тщательно готовится. И, безусловно, гибель наших солдат будет одним из тех вопросов, которые будут очень жестко обсуждены",- заявил министр.
По его словам, происходящее в последнее время на востоке Украины спровоцировано началом предвыборной кампании в Украине и предстоящими встречами советников и лидеров "нормандии".
"У меня есть стойкое впечатление, что вчера и сегодня шаг сделала российская партия вооруженной войны. Очевидно, что не зря именно сейчас это происходит. У нас есть политические силы, которым в пределах кампании (предвыборной - ред.) любая плохая новость с Востока добавляет баллов", - подчеркнул Кулеба.
Также глава МИД отметил, что все ключевые партнеры Украины, которые поддерживают перемирие, проинформированы о том, что режим прекращения огня нарушен и что сорвали его сепаратисты.
"Но пока что реакции еще не было. Я убежден, что, учитывая чувствительность ситуации, она будет тщательно изучена в международных столицах, и тогда уже будет обратная связь", - резюмировал министр.
Напомним, на Донбассе сепаратисты нарушили перемирие - неподалеку от Причепиловки на Луганщине погиб украинский военнослужащий, еще один был ранен в районе Красногоровки.
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