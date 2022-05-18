Кулеба выразил уверенность в успехе визита Зеленского в Вашингтон

После недавней поездки в США с целью подготовки визита Зеленского в Вашингтон, глава МИД Дмитрий Кулеба был впечатлен позитивной атмосферой. Ничуть не сомневаясь, Кулеба заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США будет историей успеха.
Министр добавил, что двухпартийная поддержка Украины в США позволяет рассчитывать на успешную поездку Зеленского.
Напомним, встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом запланирована на 30 августа.
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