Кулеба выразил уверенность в успехе визита Зеленского в Вашингтон

12:50 13 августа Киев, Украина

После недавней поездки в США с целью подготовки визита Зеленского в Вашингтон, глава МИД Дмитрий Кулеба был впечатлен позитивной атмосферой. Ничуть не сомневаясь, Кулеба заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США будет историей успеха.

"Будет (визит) историей успеха. Будут конкретные договоренности. Самое большое мое впечатление от визита в Вашингтон – это именно та позитивная атмосфера, которая там господствует в связи с подготовкой визита президента, и конструктивный подход американской администрации к организации этого визита", - сказал Кулеба на брифинге в пятницу, 13 августа.

Министр добавил, что двухпартийная поддержка Украины в США позволяет рассчитывать на успешную поездку Зеленского.

Напомним, встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом запланирована на 30 августа.