Кулеба: в Украине появится первая стратегия публичной дипломатии

В Украине впервые за всю историю ее существования появится собственная стратегия публичной дипломатии.
Об этом сообщает пресс-служба украинского МИДа.
Стратегия устанавливает четкие и измеряемые цели и задачи на 2021-2025 годы и определяет семь ключевых направлений публичной дипломатии:
- культурная
- экспертная
- экономическая
- кулинарная
- цифровая
- научно-образовательная
- спортивная
Кроме того, министр назвал пять принципов публичной дипломатии, определенных в Стратегии:
- Проектный менеджмент, который ставит четкие цели, перенастраивает рабочее мышления на достижение измеряемых и ощутимых результатов.
- Инновационность, которая позволяет использовать современные способы продвижения интересов Украины в мире и укрепление ее репутации.
- Уважение к культурному разнообразию, которое учитывает все культурные особенности разных народов мира.
- Человекоцентричность, которая возлагает в основу деятельности интересы человека.
- Ответственность, которая предусматривает уважение к национальному и иностранному законодательству, международного права, общепризнанных этических норм.
- культурная
- экспертная
- экономическая
- кулинарная
- цифровая
- научно-образовательная
- спортивная
Кроме того, министр назвал пять принципов публичной дипломатии, определенных в Стратегии:
- Проектный менеджмент, который ставит четкие цели, перенастраивает рабочее мышления на достижение измеряемых и ощутимых результатов.
- Инновационность, которая позволяет использовать современные способы продвижения интересов Украины в мире и укрепление ее репутации.
- Уважение к культурному разнообразию, которое учитывает все культурные особенности разных народов мира.
- Человекоцентричность, которая возлагает в основу деятельности интересы человека.
- Ответственность, которая предусматривает уважение к национальному и иностранному законодательству, международного права, общепризнанных этических норм.
По словам Кулебы, в основе стратегии остается национальный бренд Ukraine Now для сохранения устойчивости стратегических коммуникаций государства.
Глава МИД подчеркнул, что эффективная публичная дипломатия требует взаимодействия всех причастных государственных органов, а также неправительственных организаций:
Министр также сообщил о принятии коммуникационной стратегии МИД Украины: "Этот документ построен по принципу изученных нами уроков. Это не абстрактный, а вполне прикладной документ на основе реальной жизни. Стратегия создает слаженную, четкую и действенную систему внешней и внутренней коммуникации министерства для достижения стратегических целей МИД".
Коммуникационная стратегия определяет приоритетность цифровых и дистанционных коммуникаций, формирует сталые процедуры планирования, реализации и оценки эффективности коммуникаций, которые должны быть гибкими, но в то же время не отходить от принципов внешней политики Украины, определяет алгоритмы действий работников дипломатической службы в различных коммуникационных ситуациях.
Стратегия публичной дипломатии и Коммуникационная стратегия непосредственно связаны, и поэтому были приняты в одном пакете.
Разработка коммуникационной стратегии и Стратегии публичной дипломатии стала возможной благодаря поддержке экспертов Группы кризисного управления ПРООН в Украине при МИД Украины.
Стратегии доступны для ознакомления на сайте МИД Украины.
Стратегии доступны для ознакомления на сайте МИД Украины.
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