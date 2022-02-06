Кулеба ответил на обвинения Лаврова

05:44 18 Сентябрь Киев, Украина

Вчера вечером, 17 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook сообщил о том, что Москва Киев в не желании выполнять Минские договоренности, в тот момент когда украинская власть прилагает как никогда много усилий для урегулирования конфликта на Донбассе.

"В ход пошла заезженная пластинка, что России на Донбассе нет и что Украина не хочет выполнять Минские договоренности. Все это мы слышим с начала российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе", - отреагировал глава МИД.

Он подчеркнул, что заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова особенно обидно сейчас, когда Украина делает все возможное, чтобы принести мир, деоккупировать свои территории Донецкой и Луганской областей.



Также Кулеба перечислил доводы, в соответствии с которыми Россия является полноценной стороной конфликта на востоке Украины.



При этом он упомянул подписание ею всех Минских соглашений с 2014 года, обеспечение сепаратистов российским оружием, введение рубля на неподконтрольных территориях и др.