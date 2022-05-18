Кулеба ответил на «нервную реакцию» Лаврова по Крымской платформе

11:16 13 августа Киев, Украина

Вполне очевидно, что совместный протест десятков стран-участников саммита Крымской платформы против российской оккупации Крыма очень «нервирует» Кремль. Это подтвердило высказывание главы МИД России Сергея Лаврова. В свойственной ему хамовитой манере Лавров сказал: "Через неделю состоится очередной шабаш - Крымская платформа, на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в пятницу, 13 августа, ответил на заявление российского коллеги, назвавшего Крымскую платформу "шабашем".

В частности, Кулеба отметил, что вчерашний визит Лавров в аннексированный Крым был незаконным.

"Там он сделал ряд заявлений о Крымской платформе, назвал ее "шабашем". Я не буду скрывать, доволен этой нервной реакцией. Как говорил Магатма Ганди, сначала они вас игнорируют, потом над вами смеются, потом с вами борются и потом вы побеждаете", - сказал он.

Кулеба считает, что Россия прошла первые две стадии и находится на третьей.

"И четвертая стадия будет. Это будет стадия украинской победы и деоккупация Крыма", - отметил он.

Также глава МИД сообщил, что участие в Крымской платформе уже подтвердили 40 стран.

Напомним, накануне Украина направила в Гаагу новое сообщение по Крыму. В Международный уголовный суд направили информационное сообщение о военных преступлениях против культурного наследия в аннексированном Крыму.