Кулеба ответил на «нервную реакцию» Лаврова по Крымской платформе

Вполне очевидно, что совместный протест десятков стран-участников саммита Крымской платформы против российской оккупации Крыма очень «нервирует» Кремль. Это подтвердило высказывание главы МИД России Сергея Лаврова. В свойственной ему хамовитой манере Лавров сказал: "Через неделю состоится очередной шабаш - Крымская платформа, на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в пятницу, 13 августа, ответил на заявление российского коллеги, назвавшего Крымскую платформу "шабашем".
В частности, Кулеба отметил, что вчерашний визит Лавров в аннексированный Крым был незаконным.
Кулеба считает, что Россия прошла первые две стадии и находится на третьей.
Также глава МИД сообщил, что участие в Крымской платформе уже подтвердили 40 стран.
Напомним, накануне Украина направила в Гаагу новое сообщение по Крыму. В Международный уголовный суд направили информационное сообщение о военных преступлениях против культурного наследия в аннексированном Крыму.
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