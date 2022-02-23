Кулеба: МИД призывает к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

Сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что МИД Украины выступает за мирное урегулирование конфликта и призывает конфликтующие стороны в Нагорном Карабахе не разжигать дополнительных эмоций и урегулировать конфликт с соблюдением принципа территориальной целостности государств.
"По нашему мнению, сейчас на Кавказе главное — это не разжигать дополнительно и без того очень высокие эмоции ... Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же, как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным ", — сказал он.
"По нашему мнению, сейчас на Кавказе главное — это не разжигать дополнительно и без того очень высокие эмоции ... Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же, как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным ", — сказал он.
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