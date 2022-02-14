Кубраков: небо Украины открыто для иностранных государств и частных компаний

Воздушное пространство Украины открыто для иностранных государств и частных компаний.

"События в Беларуси стали международным прецедентом. Нашим приоритетом является безопасность пассажиров и авиации. Первоочередная задача - оперативная организация всех мероприятий в строгом соответствии с международным и национальным законодательством. Украина готова со своей стороны оказать максимальную поддержку государствам и частным компаниям в процессе перестройки маршрутов через наше воздушное пространство", - прокомментировал Кубраков.