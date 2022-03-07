Кто и где в Украине может получить международное свидетельство о вакцинации

На Международное свидетельство о вакцинации могут расчитывать украинцы, которые привились двумя дозами ковид-вакцины, получить его можно у семейного врача или в медцентре, который контактирует с электронной системой Минздрава.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача, для предъявления при необходимости при пересечении государственной границы.
В Минздраве отметили, что международное свидетельство о вакцинации для многодозных вакцин выдается только после получения последней дозы.
В случае получения свидетельства не сразу после вакцинации, а путем обращения к врачу, свидетельство заполняется на основании данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения.
Свидетельство заполняется на английском или французском языке, дополнительно также на украинском языке. Может содержать персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей может записываться так же, как в загранпаспорте гражданина, или по правилам транслитерации), а также информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т.д.).
При необходимости и по запросу человека заведение может напечатать и оформить его в соответствии с международными требованиями.
Также международное свидетельство обязательно должно иметь официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача. Должно быть подписано пациентом или его уполномоченным представителем.
Кроме того, оно будет действительным, только если введена вакцина одобрена к экстренному применению ВОЗ. Срок действия свидетельства - один год с возможностью продления
Такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача, для предъявления при необходимости при пересечении государственной границы.
В Минздраве отметили, что международное свидетельство о вакцинации для многодозных вакцин выдается только после получения последней дозы.
В случае получения свидетельства не сразу после вакцинации, а путем обращения к врачу, свидетельство заполняется на основании данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения.
Свидетельство заполняется на английском или французском языке, дополнительно также на украинском языке. Может содержать персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей может записываться так же, как в загранпаспорте гражданина, или по правилам транслитерации), а также информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т.д.).
При необходимости и по запросу человека заведение может напечатать и оформить его в соответствии с международными требованиями.
Также международное свидетельство обязательно должно иметь официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача. Должно быть подписано пациентом или его уполномоченным представителем.
Кроме того, оно будет действительным, только если введена вакцина одобрена к экстренному применению ВОЗ. Срок действия свидетельства - один год с возможностью продления
Украина на сегодняшний день использует три COVID-вакцины: Comirnaty от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca различных производителей и CoronaVac от Sinovac Biotech. Все они получили разрешение Всемирной организации здравоохранения на экстренное использование.
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