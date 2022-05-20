20:10 17 декабря Киев, Украина





Об этом в ходе пресс-конференции заявил управляющий партнер юридической компании Arzinger, адвокат Тимур Бондарев, комментируя сегодняшнее рассмотрение дела в КСУ относительно якобы незаконности зеленых тарифов в КСУ по представлению 47 народных депутатов. КСУ рассмотрит дело о зеленых тарифах в закрытом формате и без привлечения пострадавших от задолженностей инвесторов.Об этом в ходе пресс-конференции заявил управляющий партнер юридической компании Arzinger, адвокат Тимур Бондарев, комментируя сегодняшнее рассмотрение дела в КСУ относительно якобы незаконности зеленых тарифов в КСУ по представлению 47 народных депутатов.

"Суд принял решение рассматривать дело без привлечения заинтересованных сторон, это тоже нас немного расстраивает, поскольку дело очень сложное и активное участие представителей ассоциаций могло бы помочь судьям разобраться в этом деле", - заявил Бондарев, добавив, что представление 47 народных депутатов является безосновательным.

По его словам, суд решил рассматривать дело в письменном и закрытом режиме, хотя даже в карантинных условиях мог бы это качественно делать в режиме онлайн с привлечением всех сторон.

"Еще раз акцентирую внимание на том, что дело является очень сложным. Именно в интересах суда, чтобы подтвердить свою беспристрастность получить прямые объяснения, задать вопросы представителям индустрии. Мы этой возможности не получили ", - сказал Бондарев.

"Тем более суд странно сказал, что дополнительных материалов и дополнительной информации якобы нет. Хотя ассоциации провели сумасшедшую работу, чтобы помочь разобраться, предоставили все объяснения необходимые, аргументацию, почему требования безосновательны и мы не понимаем, будут ли они приняты во внимание и каким образом они будут рассмотрены ", - отметил адвокат.

Вместе с тем он подчеркнул, что инвесторы все же рассчитывают на принятие во внимание судом позиции инвесторов и ассоциаций возобновляемой энергетики для более основательного и сбалансированного рассмотрения дела.