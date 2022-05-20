КСУ рассмотрит дело о зеленых тарифах в закрытом формате и без привлечения пострадавших от задолженностей инвесторов.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил управляющий партнер юридической компании Arzinger, адвокат Тимур Бондарев, комментируя сегодняшнее рассмотрение дела в КСУ относительно якобы незаконности зеленых тарифов в КСУ по представлению 47 народных депутатов.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил управляющий партнер юридической компании Arzinger, адвокат Тимур Бондарев, комментируя сегодняшнее рассмотрение дела в КСУ относительно якобы незаконности зеленых тарифов в КСУ по представлению 47 народных депутатов.
По его словам, суд решил рассматривать дело в письменном и закрытом режиме, хотя даже в карантинных условиях мог бы это качественно делать в режиме онлайн с привлечением всех сторон.
Вместе с тем он подчеркнул, что инвесторы все же рассчитывают на принятие во внимание судом позиции инвесторов и ассоциаций возобновляемой энергетики для более основательного и сбалансированного рассмотрения дела.
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