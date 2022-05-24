Крым стал милитаризованным полуостровом и выглядит как авианосец РФ

10:50 19 августа Киев, Украина

Сегодня на сайте главы государства было опубликовано интервью президента с украинскими журналистами из Крыма. Вопросы журналистов касались, естественно, проблем Крыма и работы Крымской платформы.

Инициатива Крымская платформа будет охватывать все важнейшие проблемы полуострова, прежде всего гуманитарные и вопросы безопасности, -заявил Президент.

Как отметил Зеленский, идеология Крымской платформы заключается в том, чтобы каждую тему делать острой и актуальной не только в украинском обществе, но и на мировом уровне. В частности, затронуты вопросы милитаризации Крыма в целом.

"Пока Крым выглядит, как авианосец. Пока это не та жемчужина украинской земли у моря. Сегодня это милитаризованный полуостров, и выглядит это, как авианосец Российской Федерации с ежедневным увеличением вооружения, уменьшением коренного населения, уменьшением привлекательности - естественной, экологической, туристической…Что можно сделать? Надо ежедневно бить в колокола. Считаю, что до появления Крымской платформы не было того колокола. Есть люди, которые хотят возвращения Крыма, но покажите, пожалуйста, куда им бить и кто это будет делать ежедневно, кроме сообщений в фейсбуке: "Наш Крым жаль, но ничего, мы вернемся", - заявил Президент.

По его словам, на саммит Крымской платформы прибудет около 40 иностранных делегаций.

"На сегодня Крымская платформа - это первая единая институциональная площадка, которая будет работать не раз в год, а ежедневно в офисе Крымской платформы", - сообщил глава государства.

Владимир Зеленский считает, что в отношении России должна продолжаться санкционная политика, пока не будет происходить деоккупация украинских территорий.