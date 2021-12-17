Крупнейшие антипутинские акции на Дальнем Востоке

16:18 11 Июль Киев, Украина

Прошли самые масштабные политические акции на Дальнем Востоке за последнее десятилетие, под антипутинские лозунги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края РФ Сергея Фургала.

«В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Бикин, Эльбане, Солнечном и других городах края прошли акции в поддержку главы региона под антипутинскими лозунгами. Перед зданием краевого правительства люди скандировали: «Это наш край!», «Москва, позор!», «Свободу Фургалу!», «Путин - ОПГ!», «Москва - уходи!», - говорится в сообщении.

По разным подсчетам в акциях участвовали от 5 до 35 тысяч человек, что является крупнейшей политической акцией на Дальнем Востоке за последнее десятилетие.



Отмечается, что силового разгона митинга и задержаний на шествии не было.



Как прокомментировал один из участников акции, «хабаровчане сегодня больше не стали терпеть путинский беспредел, они вышли за своего народного губернатора Фургала, за отставку Путина, за свободу России».



Как сообщалось, накануне, 10 июля, Басманный районный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края РФ Сергея Фургала, которого подозревают в покушениях и организации убийств нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах.



Сам Фургал себя виновным не признает.