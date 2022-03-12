Криворожский железорудный комбинат подал в суд на горняков за забастовку

Более 40 дней продолжался подземный протест шахтеров в Кривом Роге. Но результат забастовки оказался более чем неожиданным. По словам главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, на выходе из шахт им вручили повестки в суд. Судебный иск против забастовщиков подала администрация Криворожского железорудного комбината.
Сами горняки заявляют, что не могут понять действий руководства. В меморандуме, который они подписали, говорилось, что комбинат не имеет претензий к участникам забастовок.
Как сообщила машинистка подъема на шахте Октябрьская Майя Чабан, накануне шахтёры пришли к соглашению с руководством комбината, что заработную плату поднимут с сентября на 10% и с октября ещё на 10%. Тем, кто под землёй, в общем, на 21%, а тем, кто на поверхности - на 38%.
Напомним, 3 сентября 12 горняков шахты Октябрьская объявили подземный протест, отказавшись подниматься наверх после окончания смены. Позже аналогичным образом поступили работники других шахт предприятия. Количество протестующих исчислялось сотнями.
Накануне протест прекратили последние два десятка горняков, находившиеся под землей 43 дня.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии