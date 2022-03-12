Криворожский железорудный комбинат подал в суд на горняков за забастовку

07:50 18 октября Киев, Украина

Более 40 дней продолжался подземный протест шахтеров в Кривом Роге. Но результат забастовки оказался более чем неожиданным. По словам главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, на выходе из шахт им вручили повестки в суд. Судебный иск против забастовщиков подала администрация Криворожского железорудного комбината.

"Если администрация КЖРК решила наказать всех 417 работников шахт Октябрьская, Родина, Гвардейская, Терновская, которые осмелились не соглашаться с ужасными условиями труда и учинить над ними расправу через суд - то мы готовим исковое заявление в суд о ненадлежащих условиях труда, о нарушении трудового законодательства на предприятии. У судей будет дилемма - кого на самом деле необходимо судить и осуждать", - написал он.

Сами горняки заявляют, что не могут понять действий руководства. В меморандуме, который они подписали, говорилось, что комбинат не имеет претензий к участникам забастовок.

Как сообщила машинистка подъема на шахте Октябрьская Майя Чабан, накануне шахтёры пришли к соглашению с руководством комбината, что заработную плату поднимут с сентября на 10% и с октября ещё на 10%. Тем, кто под землёй, в общем, на 21%, а тем, кто на поверхности - на 38%.

"Шахтеры согласились прекратить забастовку при условии, что их не будут преследовать и привлекать к административной или уголовной ответственности. Но по итогу, на бастовавших комбинат подал в суд. Мне вручили повестку прямо на работе. Заседание состоится шестого ноября", - говорит Чабан.

Напомним, 3 сентября 12 горняков шахты Октябрьская объявили подземный протест, отказавшись подниматься наверх после окончания смены. Позже аналогичным образом поступили работники других шахт предприятия. Количество протестующих исчислялось сотнями.

Накануне протест прекратили последние два десятка горняков, находившиеся под землей 43 дня.