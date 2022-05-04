Кривой Рог: обвал на шахте Терновская

Сегодня, 3 ноября после обвала горной породы на криворожской шахте Терновая из-под завалов был спасен один рабочий. Количество возможных жертв пока уточняется.
О происшествии в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
"Из шахты Терновская (ПАО Криворожский железорудный комбинат) сообщают об обвале горной породы на горизонте 1383 м. На месте обрушения работают спасатели", - написал Волынец.
Он добавил что на месте обрушения работают спасатели.
О состоянии пострадавшего пока ничего не известно. Информация уточняется.
"Из шахты Терновская (ПАО Криворожский железорудный комбинат) сообщают об обвале горной породы на горизонте 1383 м. На месте обрушения работают спасатели", - написал Волынец.
Он добавил что на месте обрушения работают спасатели.
О состоянии пострадавшего пока ничего не известно. Информация уточняется.
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