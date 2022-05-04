Кривой Рог: обвал на шахте Терновская

19:24 03 декабря Киев, Украина

Сегодня, 3 ноября после обвала горной породы на криворожской шахте Терновая из-под завалов был спасен один рабочий. Количество возможных жертв пока уточняется.

О происшествии в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.



"Из шахты Терновская (ПАО Криворожский железорудный комбинат) сообщают об обвале горной породы на горизонте 1383 м. На месте обрушения работают спасатели", - написал Волынец.



Он добавил что на месте обрушения работают спасатели.



О состоянии пострадавшего пока ничего не известно. Информация уточняется.