Кремль возмущен предложением Резникова об американской системе ПВО

Сегодня агентство ТАСС опубликовало заявление представителя МИД России Марии Захаровой. В своем выступлении она с возмущением комментирует слова вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова о возможности разместить в Украине американские войска и системы ПВО.
Отметим, с таким предложением Резников выступил из-за того, что РФ якобы намерена разместить в аннексированном Крыму ядерное оружие.
Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия назвал отказ Украины от ядерного оружия "роковой ошибкой". Нардеп считает, что, сохранив хотя бы часть ядерного потенциала, Украина могла бы сейчас "шантажировать весь мир".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии