Кремль возмущен предложением Резникова об американской системе ПВО

14:30 11 августа Киев, Украина

Сегодня агентство ТАСС опубликовало заявление представителя МИД России Марии Захаровой. В своем выступлении она с возмущением комментирует слова вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова о возможности разместить в Украине американские войска и системы ПВО.

"Это, мне кажется, является доказательством в данном случае... провокационной политики Украины и в регионе, и в отношении России. Это является доказательством намерений США в отношении выстраивания отношений с той же самой Украиной, когда центром этих отношений является российский фактор", - сказала член МИД РФ Мария Захарова.

Отметим, с таким предложением Резников выступил из-за того, что РФ якобы намерена разместить в аннексированном Крыму ядерное оружие.

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия назвал отказ Украины от ядерного оружия "роковой ошибкой". Нардеп считает, что, сохранив хотя бы часть ядерного потенциала, Украина могла бы сейчас "шантажировать весь мир".