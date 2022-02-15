Кремль осудил решение стран не признавать Лукашенко

Как и ожидалось, руководство РФ с негодованием встретило отказ многих стран признать легитимность президентства Лукашенко. Как заявил сегодня секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такой отказ признать Александра Лукашенко президентом Беларуси дестабилизирует политические отношения и является прямым нарушением международного права.
Песков считает, что такие решения будут тормозить и затруднять ведение диалога с Беларусью.
Он отметил, что данные решения никак не повлияют на российско-белорусские отношения.
Напомним, после инаугурации Лукашенко ряд стран заявили о непризнании его легитимности, в том числе и Украина. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не признает Лукашенко легитимным президентом.
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