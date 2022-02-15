Кремль осудил решение стран не признавать Лукашенко

Как и ожидалось, руководство РФ с негодованием встретило отказ многих стран признать легитимность президентства Лукашенко. Как заявил сегодня секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такой отказ признать Александра Лукашенко президентом Беларуси дестабилизирует политические отношения и является прямым нарушением международного права.

"Мы, конечно, не приветствуем подобные решения, которые были приняты в ряде европейских государств. Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву, эти решения, безусловно, не способствуют развитию диалога и, по сути, они тоже являются таким косвенным вмешательством во внутренние дела", - заявил он.

Песков считает, что такие решения будут тормозить и затруднять ведение диалога с Беларусью.

Он отметил, что данные решения никак не повлияют на российско-белорусские отношения.

Напомним, после инаугурации Лукашенко ряд стран заявили о непризнании его легитимности, в том числе и Украина. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не признает Лукашенко легитимным президентом.