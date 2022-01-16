Кремль обвинил Запад и НАТО в разработке «Новичка»

Вор всегда громче всех кричит «Держи вора!». Эта народная мудрость понятна только русским. В Германии, к примеру, и представить не могут таких громких воров. А вот путинская команда взяла этот клич на вооружение в политических битвах.

В ответ на обвинения в неоднократном использовании при устранении неугодных политике Путина людей препарата «Новичок», РФ кричит «Держи вора!».

Теперь МИД РФ обвиняет западные страны и специализированные структуры НАТО в причастности к созданию химвеществ из группы «Новичок». Об этом говорится в официальном комментарии ведомства по поводу ситуации вокруг состояния здоровья Алексея Навального.

В министерстве отметили, что в последнее время фиксируется множество враждебных заявлений по отношению к России на фоне произошедшего с Навальным. В том числе в ведомстве упомянули совместное заявление глав МИД Германии и Франции Хайко Мааса и Жан-Ив Ле Дриана.

«На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов», — указано в заявлении.

Ранее 5 сентября глава международного комитета Совфеда Константин Косачев ответил на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о ситуации с Алексеем Навальным. Он подчеркнул, что заявления Столтенберга о возможных последствиях отравления Навального для России, а также призывы НАТО раскрыть ОЗХО программу «Новичок» выходят за пределы полномочий организаций. Он отметил, что действия альянса представляют угрозу для международного права и безопасности мирового сообщества.