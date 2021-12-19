Кремль ищет «украинский след» в деле о задержанных в Минске боевиках

Задержание группы российских боевиков под Минском оголило скрываемую от посторонних глаз агрессорскую политику Кремля по отношению к Беларуси. Накричавшись по всем каналам о том, что белорусские власти захватили несчастных российских «туристов», Москва изменила свою тактику.
Пытаясь оправдаться и не выпустить из-под контроля «братский белорусский народ», Путин стал искать виновную во всем третью сторону. Так, посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев прямо заявил, что задержанные в Минске россияне стали "жертвами аферы" третьей страны, целью которой было осложнить отношения Москвы и Минска в преддверии президентских выборов.
Дипломат отметил, что "в сложившихся обстоятельствах белорусские правоохранители "прямолинейно" и жестко отреагировали на нахождение этой группы на территории республики, не имея всей полноты информации, и, к сожалению, вне взаимодействия с российскими коллегами".
"Справедливым и обоснованным" выходом из данной ситуации дипломат считает "скорое освобождение россиян и предоставление им возможности вернуться домой", говорит посол.
Напомним, накануне задержание боевиков обсудили президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин.
Днем ранее вопрос о выдаче "вагнеровцев" Киеву Лукашенко обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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