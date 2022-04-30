Кремль через РПЦ обостряет межконфессиональные противостояния

15:46 29 июля Киев, Украина

Москва использовала 1033 годовщину Крещения Руси – Украины для обострения межконфессионального противостояния, выводя во время пандемии тысячи людей на политические манифестации.

С начала войны представители УПЦ МП были инструментом в гибридной войне против Украины. Во время оккупации Крыма пророссийские священники уговаривали украинских военных сложить оружие, а иначе «будут прокляты». На востоке московские попы укрывали в своих монастырях (в частности в Святогорской Лавре) боевиков и оружие.

Сейчас же московские батюшки в монастырях активно распространяют российскую пропаганду, распространяя подготовленные Кремлем месседжи: «не агрессия России, а гражданская война», «не оккупация Крыма, а «адіннарот», «срыв мобилизации, потому что «русские нам братья, а враг сидит в Киеве», а также дискредитируя официальные власти в международных организациях путем распространения клеветы на действия Украины.

Цель деятельности разветвленной Всеукраинской разведывательно-диверсионной структуры (УПЦ МП , имеющая 7 епархий в Украине) – захват юго-востока Украины.

Известно, что в каждой области РПЦ имеет мощное лобби в органах местного самоуправления, а при каждой из епархий – боевые группировки, которые камуфлируются под общественные организации и оказывают силовую поддержку русской церкви.

В зоне наибольшей опасности сразу 3 украинские области, которые граничат с оккупированными территориями – Харьковская, Запорожская и Днепропетровская.

Так, силовую поддержку Харьковской епархии УПЦ МП оказывал Бойцовский клуб «Оплот», который с начала войны организовался в одноименный батальон (структурное подразделение армии террористов «ДНР»). И несмотря на то, что «Оплота» в Харькове давно нет, остались пророссийские организации, всевозможные союзы советских офицеров, чью деятельность координирует местная епархия УПЦ.

В Запорожье антиукраинскую деятельность проводит местная епархия РПЦ и ее владыка Лука, произнесший анафемы настоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию, совершивший информационную атаку на Вселенского Патриарха Варфоломея, назвав его «апостолом сатаны и верноподданным дьявола».

Кроме того, в Запорожье действует пророссийская околоцерковная организация «Радомир» - «боевое крыло» Запорожской епархии УПЦ МП, которое координирует непосредственно митрополит Лука.

С учетом амбиций РФ получить сухопутный проход в Крым, а это Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Херсонщина, существует угроза создания «ЗНР».

В Днепре клирики Московского патриархата так же выступали против Евромайдана, координировали работу пророссийских организаций и силовой структуры «Екатеринославского казацкого округа». Но в 2015 году город возглавил представитель проукраинского «Блока Петра Порошенко» Борис Филатов, оказавшийся давним прихожанином московского патриархата, с отличием от самого Патриарха Кирилла, которую он получил в 2010 году.

Сейчас Русская православная церковь в Днепре имеет мощные позиции, как и 10 лет назад, а пророссийские организации и казачки из «Екатеринославской казацкой округи», имеющие мощного партнера – охранную компанию «Леон» (владелец – депутат областного совета от ОПЗЖ и давний бизнес-партнер самого Филатова и Геннадия Корбана Михаил Кошляк) затаились.

Таким образом, каждый из 3 регионов может стать плацдармом для повторения событий 2014 года, поскольку Русская православная церковь в Украине – единственная действенная структура для Москвы, которая осталась после начала российско-украинской войны.