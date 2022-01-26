Кравчук: приезд Блинкена в Киев был сигналом США для России

18:37 07 Май Киев, Украина

Главной задачей приезда госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину была демонстрация Российской Федерации того, что она не может безнаказанно осуществлять агрессию и продолжать порождать войны.



Об этом заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Об этом заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук , 7 мая.

"Я в свое время много совершал визитов, и когда готовится такой визит, то приезжает передовая группа готовить визит. Не может быть в передовой группе второе, по сути, лицо государства, госсекретарь США. Это не является главной задачей визита Блинкена в Украину. Главная задача – продемонстрировать, что Россия не может безнаказанно осуществлять агрессию против Украины, и не только против нее, а быть угрозой для всего европейского демократического и цивилизованного мира, порождать войны", - отметил он.

Кравчук подчеркнул, что "Блинкен осуществил такой полномасштабный визит впервые за свою каденцию, и совершил его в Украину, тем самым подчеркнув, что Украина занимает важное место в демократическом мире".

"До этого были разные встречи, на уровне министров иностранных дел "Семерки", НАТО, с министром обороны США. Все они продемонстрировали единую позицию, а именно – украинские суверенитет и независимость будут поддерживаться и защищаться. И это сигнал для России, это главное", - сказал первый президент.

По его словам, Европа и США "не могут просто так легко позволить России расправляться с Украиной", поскольку для них защита Украины – "принципиальный вопрос, это защита цивилизованного мира".