Кравчук: Донбассу дать статус свободной экономической зоны

Как известно, недавно украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе возглавил Леонид Кравчук, сменив на этом посту Леонида Кучму. Приступив к исполнению обязанностей, Кравчук внес неожиданное предложение о том, чтобы Донецкой и Луганской областям предоставить статус свободных экономических зон.

То, что такое предложение действительно прозвучало, подтвердил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш. Однако приводить его детали он не стал.

Также, Кравчук предложил более активно информировать общественность о переговорном процессе в Минской контактной группе. Он убежден, что украинское общество должно "больше знать и понимать, что происходит на минских переговорах".

Сообщается, что украинская делегация должна собраться на еще одну встречу перед следующим заседанием ТКГ, запланированным на 18-19 августа.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что не навредит Украине и не подпишет ни один документ, который будет идти вразрез с интересами государства.