Коронавирус в Украине: заразились 213 человек, вылечились - 170

Вчера, в воскресенье в Украине инфицировались коронавирусом 213 человек, в их числе 11 детей.
Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, за сутки в Украине госпитализировали 256 человек; летальных исходов - 2; выздоровели - 170 человек. За сутки протестировали методом ПЦР - 7562 лица, методом ИФА - 1905 человек, экспресс-тестами - 6328 человек.
За все время пандемии в Украине: заболели - 2 248 663 лица; выздоровели - 2 184 365 человек; летальных исходов - 52 849; проведения ПЦР-тестов - 11 278 944.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 71 случай;
Винницкая область - 14 случаев;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 6 случаев;
Донецкая область - 8 случаев;
Житомирская область - 17 случаев;
Ивано-Франковская область - 2 случая;
Киевская область - 8 случаев;
Кировоградская область - 2 случая;
Луганская область - 2 случая;
Львовская область - 8 случаев;
Николаевская область - 3 случая;
Одесская область - 33 случая;
Ровенская область - 3 случая;
Сумская область - 8 случаев;
Тернопольская область - 7 случаев;
Харьковская область - 12 случаев;
Херсонская область - 3 случая;
Черкасская область - 1 случай;
Черновицкая область - 3 случая.
Так, за сутки в Украине госпитализировали 256 человек; летальных исходов - 2; выздоровели - 170 человек. За сутки протестировали методом ПЦР - 7562 лица, методом ИФА - 1905 человек, экспресс-тестами - 6328 человек.
За все время пандемии в Украине: заболели - 2 248 663 лица; выздоровели - 2 184 365 человек; летальных исходов - 52 849; проведения ПЦР-тестов - 11 278 944.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 71 случай;
Винницкая область - 14 случаев;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 6 случаев;
Донецкая область - 8 случаев;
Житомирская область - 17 случаев;
Ивано-Франковская область - 2 случая;
Киевская область - 8 случаев;
Кировоградская область - 2 случая;
Луганская область - 2 случая;
Львовская область - 8 случаев;
Николаевская область - 3 случая;
Одесская область - 33 случая;
Ровенская область - 3 случая;
Сумская область - 8 случаев;
Тернопольская область - 7 случаев;
Харьковская область - 12 случаев;
Херсонская область - 3 случая;
Черкасская область - 1 случай;
Черновицкая область - 3 случая.
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