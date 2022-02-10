Коронавирус в мире. ВОЗ считает, что пришел второй пик пандемии в Европе

10:53 18 Сентябрь Киев, Украина





Европа снова на пике заражаемости Ситуация в мире не утешительная. По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось уже 30 млн человек, умерло 944,3 тысячи. ВОЗ пологает, что Европу накрывает вторая волна пандемии.



Количество новых заражений коронавирусом в Европе превысило показатель первого, мартовского пика пандемии, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Только за прошлую неделю в мире было зафиксировано 300 тысяч новых случаев заражения, сказал региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге.



В конце марта количество новых случаев в Еврое составляло 26 475.



"Перед нами разворачивается очень серьезная ситуация", - сказал Клюге.



Во многих странах Европы сейчас отмечают самые высокие за несколько последних месяцев показатели заражаемости коронавирусом. По словам Клюге, растет также и показатель передачи вируса между странами.



"В июне число случаев было на нижней точке. Количество случаев в сентябре должно быть для нас тревожным звонком", - сказал он.



Новые антирекорды заболеваемости отмечены в Нидерландах. Недавно страна попала в красный (неблагоприятный) список в Британии. Прибывающие оттуда должны изолироваться на 14 дней. Количество новых заражений коронавирусом в Европе превысило показатель первого, мартовского пика пандемии, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Только за прошлую неделю в мире было зафиксировано 300 тысяч новых случаев заражения, сказал региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге.В конце марта количество новых случаев в Еврое составляло 26 475."Перед нами разворачивается очень серьезная ситуация", - сказал Клюге.Во многих странах Европы сейчас отмечают самые высокие за несколько последних месяцев показатели заражаемости коронавирусом. По словам Клюге, растет также и показатель передачи вируса между странами."В июне число случаев было на нижней точке. Количество случаев в сентябре должно быть для нас тревожным звонком", - сказал он.Новые антирекорды заболеваемости отмечены в Нидерландах. Недавно страна попала в красный (неблагоприятный) список в Британии. Прибывающие оттуда должны изолироваться на 14 дней.



В Испании студенты устроили забастовку, требуя от властей более адекватных мер безопасности в школах и вузах. В частности, они требуют повысить стандарты чистоты и обеспечить средствами индивидуальной защиты преподавателей. За последние сутки в стране от коронавируса умерло 239 человек - самое большое число с июня. Статистика заражаемости также резко возросла, особенно в Мадриде.



Во Франции тоже ожидается забастовка, к которой призывают профсоюзы. Они считают недостаточными меры, предпринимаемые правительством для решения экономических проблем. По прогнозам властей, в 2020 году работы лишатся в общей сложности 800 тыс. человек. За последние сутки во Франции зафиксировано почти 10 тысяч новых случаев Covid-19.



В Германии число заболевших за минувшие 24 часа - одно из самых высоких с апреля этого года.



Новые ограничения в Британии



С пятницы в ряде городов на северо-востоке Англии вводятся дополнительные меры карантина. Жители этих районов не смогут общаться с людьми, не живущими с ними под одной крышей или находящимися за пределами так называемого социального пузыря. Например, таким пузырем считается класс в школе, причем ученики разных классов одной и той же школы уже не принадлежат к одному социальному пузырю.



Также вводятся ограничения на обслуживание в кафе и ресторанах, где еду можно будет заказывать только за столом. Часы работы развлекательных заведений сокращены строго до 22:00.



Лаборатории Англии не справляются с обработкой тестов на коронавирус. В первую неделю сентября результаты лишь трети анализов были получены в течение 24 часов. При этом в последнюю неделю августа лаборатории успевали обработать две трети тестов, говорят представители Национальной системы здравоохранения (NHS) Британии.



Ранее было принято решение ограничить ежедневное число тестируемых, но все, кто проходил тест, получали результаты в течение суток. Однако лаборатории перестали справляться даже с ограниченным количеством.



В Британии существует три способа прохождения тестов, и в каждом случае время ожидания результатов заметно увеличилось. Тест можно пройти:



-на специальных автостоянках, не выходя из машины, по записи (время ожидания выросло с 20 до 27 часов)

-в центрах тестирования по записи (обработка занимает в среднем 35 часов, лишь один из пяти делается за 24 часа)

-заказав набор по почте (ранее 19 часов, сейчас - до 26) С пятницы в ряде городов на северо-востоке Англии вводятся дополнительные меры карантина. Жители этих районов не смогут общаться с людьми, не живущими с ними под одной крышей или находящимися за пределами так называемого социального пузыря. Например, таким пузырем считается класс в школе, причем ученики разных классов одной и той же школы уже не принадлежат к одному социальному пузырю.Также вводятся ограничения на обслуживание в кафе и ресторанах, где еду можно будет заказывать только за столом. Часы работы развлекательных заведений сокращены строго до 22:00.Лаборатории Англии не справляются с обработкой тестов на коронавирус. В первую неделю сентября результаты лишь трети анализов были получены в течение 24 часов. При этом в последнюю неделю августа лаборатории успевали обработать две трети тестов, говорят представители Национальной системы здравоохранения (NHS) Британии.Ранее было принято решение ограничить ежедневное число тестируемых, но все, кто проходил тест, получали результаты в течение суток. Однако лаборатории перестали справляться даже с ограниченным количеством.В Британии существует три способа прохождения тестов, и в каждом случае время ожидания результатов заметно увеличилось. Тест можно пройти:-на специальных автостоянках, не выходя из машины, по записи (время ожидания выросло с 20 до 27 часов)-в центрах тестирования по записи (обработка занимает в среднем 35 часов, лишь один из пяти делается за 24 часа)-заказав набор по почте (ранее 19 часов, сейчас - до 26)



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