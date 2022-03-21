Корея поможет Украине решить проблему с радиоактивным загрязнением в зоне ЧАЭС

16:42 27 октября Киев, Украина

Госагенство по управлению ЧАЭС заключило соглашение с Корейским институтом исследований атомной энергии, по дезактивации радиоактивно загрязненных материалов.

Об этом агентство сообщило на своей странице в Facebook.

Как рассказал заместитель директора технического (по обращению с радиоактивными отходами) Александр Скомарохов, в рамках этого соглашения представители ЧАЭС по технологиям KAERI и по согласованным с KAERI процедурами выполнят дезактивацию фрагментов бетона и металла, которые имеют радиоактивное загрязнение широким спектром излучающих элементов.



Таким образом площадка ЧАЭС является своего рода лабораторным полигоном для испытания предложенной специалистами KAERI технологии.



Отмечается, что корейские специалисты не могут в реальных условия провести такие исследования, поскольку в Корее нет такого загрязнения, как на территории Чернобыльской АЭС.



ЕБРР заинтересовался проектами в зоне отчуждения ЧАЭС. Организация профинансирует проекты с построения нового безопасного конфайнмента и хранилища отработанного ядерного топлива в регионе.