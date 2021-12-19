Корабли НАТО вошли в Черное море

06:45 15 Июль Киев, Украина

Пресс-служба Объединенного командования ВМС НАТО сообщает: В соответствии с договоренностями между министром обороны Украины Андреем Тараном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в Черное море вошли две группы кораблей Альянса.

Сообщается, что суда подразделения Постоянной морской команды НАТО (SNMG2) и Постоянной группы НАТО по противоминным действиям (SNMCMG2) совместно с военными из Болгарии и Украины примут участие в двух региональных учениях.
 
Подразделение SNMG2 прибыло в Черное море 9 июля и состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре из ВМС Испании, с испанским фрегатом «Alvaro de Bazan» (F-101) в качестве флагмана.
 
Суда подразделения SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra и ITS Gaeta 7 июля вышли в Черное море, где к ним присоединился румынский тральщик и с которым они 10 июля прибыли в Бургас.
 
Кроме патрулирования морской безопасности в международных водах, в ходе учений будет отработано взаимодействие между союзниками и региональными партнерами.
 
«Этап интеграции сил в Эгейском море был нужен для того, чтобы Группа объединилась и стала полностью способной к выполнению миссии ради укрепления готовности НАТО д      о нашего первого развертывания на Черном море», — говорится в сообщении.
С тремя союзными государствами Болгарией, Румынией и Турцией и двумя региональными партнерами Украиной и Грузией контактирует Постоянная военно-морская группа.