Корабли НАТО вошли в Черное море

Пресс-служба Объединенного командования ВМС НАТО сообщает: В соответствии с договоренностями между министром обороны Украины Андреем Тараном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в Черное море вошли две группы кораблей Альянса.
Сообщается, что суда подразделения Постоянной морской команды НАТО (SNMG2) и Постоянной группы НАТО по противоминным действиям (SNMCMG2) совместно с военными из Болгарии и Украины примут участие в двух региональных учениях.
Подразделение SNMG2 прибыло в Черное море 9 июля и состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре из ВМС Испании, с испанским фрегатом «Alvaro de Bazan» (F-101) в качестве флагмана.
Суда подразделения SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra и ITS Gaeta 7 июля вышли в Черное море, где к ним присоединился румынский тральщик и с которым они 10 июля прибыли в Бургас.
Кроме патрулирования морской безопасности в международных водах, в ходе учений будет отработано взаимодействие между союзниками и региональными партнерами.
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