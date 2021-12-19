Корабли НАТО вошли в Черное море

С тремя союзными государствами Болгарией, Румынией и Турцией и двумя региональными партнерами Украиной и Грузией контактирует Постоянная военно-морская группа.

«Этап интеграции сил в Эгейском море был нужен для того, чтобы Группа объединилась и стала полностью способной к выполнению миссии ради укрепления готовности НАТО д о нашего первого развертывания на Черном море», — говорится в сообщении.