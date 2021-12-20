Консулы посетят украинских политзаключенных в РФ

09:33 03 Август Киев, Украина

На этой неделе состоится встреча консулов с 19 украинскими политзаключенными, которых удерживают в СИЗО Ростова-на-Дону.

Об этом сообщил генконсул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский в воскресенье, 2 августа

«Мы посетим наших граждан, которые Россией безосновательно обвиняются в терроризме, из числа алуштинской, белгородской, 2-й бахчисарайской, красногвардейской групп Хизб ут-Тахрир. А также Олега Приходько из города Саки, из-за проукраинских взглядов которого ФСБ сфабриковано дело о подготовке теракта», - заявил Малышевский.

По словам чиновника, консулы проверят условия содержания и состояние здоровья заключенных, поделятся новостями с родины, принесут письма от родных и поздравят с Курбан-байрамом крымских татар.