Конституционный Суд Украины снова приступил к исполнению обязанностей

Сегодня, 8 декабря после месячной самоизоляции Конституционный Суд Украины возобновил свою работу в полном объеме. Правда, на пленарном заседании присутствовало 14 судей из 15 положенных.
Об этом рассказали в пресс-службе КС.
Также отметили, что в повестке дня вторника запланировано проведение заседания Большой палаты КС по рассмотрению вопроса об открытии конституционного производства по конституционному представлению 47 народных депутатов о соответствии Конституции отдельных положений Уголовного процессуального кодекса, а также вопрос продления срока постановления коллегиями судей Первого и Второго Сенатов КС об открытии или отказе в открытии конституционного производства по конституционным жалобам и представлениям.
В то же время источник в КС сообщил агентству, что из 15 судей КС на пленарном заседании во вторник присутствует 14.
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