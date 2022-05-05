Конституционный Суд Украины снова приступил к исполнению обязанностей

12:26 08 декабря Киев, Украина

Сегодня, 8 декабря после месячной самоизоляции Конституционный Суд Украины возобновил свою работу в полном объеме. Правда, на пленарном заседании присутствовало 14 судей из 15 положенных.



Об этом рассказали в пресс-службе КС.

"8 декабря в 10 часов началось пленарное заседание Большой палаты КС, на котором судьи продолжают рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов об официальном толковании отдельного положения абзаца 4 преамбулы Конституции Украины (толкование "достойных условий жизни". - Ред.)", - сообщили агентству.

Также отметили, что в повестке дня вторника запланировано проведение заседания Большой палаты КС по рассмотрению вопроса об открытии конституционного производства по конституционному представлению 47 народных депутатов о соответствии Конституции отдельных положений Уголовного процессуального кодекса, а также вопрос продления срока постановления коллегиями судей Первого и Второго Сенатов КС об открытии или отказе в открытии конституционного производства по конституционным жалобам и представлениям.

"Все заседания проводятся в закрытой части. О результатах их рассмотрения будет проинформировано на официальном веб-сайте суда", - отметили в пресс-службе.

В то же время источник в КС сообщил агентству, что из 15 судей КС на пленарном заседании во вторник присутствует 14.