Кондратюк назвала решение ВР о легализации казино поспешным

07:14 20 Июль Киев, Украина

Елена Кондратюк считает, что принимать решение о легализации игорного бизнеса нужно было после согласования его с народом Украины. Вице-спикер Верховной Рады рассказала о специальных структурах, которые будут созданы для контроля над игорными заведениями.

"Чего его (закон, – ред.) так быстро надо было принимать – это вообще загадка большая... Что касается азартных игр? Я неуверена и точно думаю, что это не связано с финансированием местных выборов. Потому что то, что заложено в законе об азартных играх, кстати, текста которого тоже полностью не видно, надо будет его точно прочитать, но тем не менее там есть переходный период в два года, когда создается специальный наблюдательный совет, который будет наблюдать за тем, как ведутся, и эффективно контролировать, как, например, ведется онлайн-казино, казино, которые должны открыться, игровые автоматы, букмекерство, онлайн-покер и так далее. То есть создается огромная на центральном уровне структура, которая должна следить за этими процессами", – заявила Кондратюк.

Напомним, 14 июля Верховная Рада проголосовала за легализацию игорного бизнеса в Украине. Подробнее об этом законопроекте и правилах, по которым будет функционировать игорный бизнес, можно прочитать в нашем материале.