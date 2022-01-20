Командующий ООС назвал обвинение Пушилина провокационным

На заявление самопровозглашенного "главы ДНР" Дениса Пушилина о том, что вблизи с.Шумы Донецкой области расположены «незаконные» инженерные сооружения ВСУ, командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко сделал соответствующее заявление. Он категорически опроверг не соответствующие действительности обвинения.

По словам Кравченко, он вместе с руководителем украинской стороны в СЦКК проверил утверждения Пушилина.

"По результатам проверки установлено, что это обвинение не соответствует действительности, является провокационным и влечет за собой политическую составляющую, которая имеет целью срыв договоренностей о прекращении огня", - подчеркнул командующий ООС.

По его словам, в случае возобновления обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований командование ООС оставляет за собой право на соответствующие ответные действия.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев собирает экстренное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявлений Пушилина.