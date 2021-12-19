Когда в Украине начнут выпускать свою COVID-вакцину

Вчера в прямом эфире телеканала Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вполне способна возобновить производство отечественных вакцин. На фоне кризисного положения с распределением COVID-вакцин в мире, это будет единственно верным решением, считает глава Минздрава.
По словам министра, этот вопрос обсуждался еще до пандемии коронавируса.
По его словам, сделать это возможно дав госзаказ украинским фармпредприятиям и гарантировать им, что государство будет закупать вакцины от кори, коклюша, БЦЖ.
Степанов напомнил о том, что государство выделило 100 млн грн на создание биокластера, на финансирование науки в бюджете деньги заложены.
Степанов уверен, что если этим вопросом заниматься уже сейчас, то через три года Украина будет обеспечена собственными вакцинами.
Напомним, Михаил Радуцкий заявил, что в Украине имеются мощности для производства COVID-вакцин.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что высказывания некоторых политиков Украины негативно влияют на поставки вакцины из Индии.
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