Когда в Украине начнут выпускать свою COVID-вакцину

08:39 28 Март Киев, Украина

Вчера в прямом эфире телеканала Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вполне способна возобновить производство отечественных вакцин. На фоне кризисного положения с распределением COVID-вакцин в мире, это будет единственно верным решением, считает глава Минздрава.

По словам министра, этот вопрос обсуждался еще до пандемии коронавируса.

"Мы не изготавливаем ни одной вакцины. У нас нет производства вакцин. С точки зрения биозащиты страна не защищена. Мы должны прекратить играть в то, что где-то за границей нам дешевле покупать. Мы должны подумать о завтрашнем дне. Никто не может дать гарантию, что это последний вирус и больше не будет. Будет. Мы должны к этому привыкнуть. И поэтому важно возобновить собственное производство вакцин", - заявил Степанов.

По его словам, сделать это возможно дав госзаказ украинским фармпредприятиям и гарантировать им, что государство будет закупать вакцины от кори, коклюша, БЦЖ.

"Мы должны согласиться с тем, что это будет дороже в 1,5 раза, потому что у них рынок ограниченный. Но мы будем защищены", - сообщил Степанов.

Степанов напомнил о том, что государство выделило 100 млн грн на создание биокластера, на финансирование науки в бюджете деньги заложены.

"Нам очень важно создать симбиоз между наукой и нашими фармкомпаниями. Производители готовы вкладывать деньги, докупать оборудование, это десятки миллионов гривен. Но они должны знать, что у нас есть рынок сбыта".

Степанов уверен, что если этим вопросом заниматься уже сейчас, то через три года Украина будет обеспечена собственными вакцинами.

Напомним, Михаил Радуцкий заявил, что в Украине имеются мощности для производства COVID-вакцин.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что высказывания некоторых политиков Украины негативно влияют на поставки вакцины из Индии.